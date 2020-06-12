عمل الرياض ينفذ 40 زيارة تفتيشية لمتابعة تطبيق الاحترازات

2020-06-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفذت إدارة التفتيش بمكتب عمل الرياض، التابع لفرع وزارة الموارد والتنمية بالمنطقة، مساء أمس، حملة مشتركة مع إدارة الضبط الميداني على عدد من المنشآت باختلاف أنشطتها للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية لحماية العاملين في مكان العمل من تفشي وانتشار فيروس كورونا الجديد، حيث اشتملت الحملة على 40 زيارة وأسفرت عن ضبط مجموعة من المخالفات لنظام العمل والإقامة والإنذارات.

وأكد عبدالكريم عسيري، مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض، أن هذه الحملات المشتركة هي امتداد للحملات التفتيشية المنفذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت والمستودعات في كافة أحياء العاصمة والمحافظات والمراكز التابعة لها لضبط المخالفات ومنع استغلال الظروف الراهنة.

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وشدد على استمرار حملات مماثلة بلا توقف بالتعاون مع الجهات الشريكة؛ للتأكد والتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.

فيما قال مدير إدارة التفتيش بالمكتب بدر العتيبي: إنه ووفقًا للقرارات الوزارية لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفراد مهيبًا بدور جميع الجهات في التكاتف خلال هذه الأزمة والوقوف مع الدولة للتصدي لكل ما من شأنه الضرر بالوطن والمواطن.

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