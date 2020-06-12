شكرا لقرائتكم مصادرة 817 كجم من الخضروات والفواكه في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-06-12 مصادرة 817 كجم من الخضروات والفواكه في مكة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة صادرت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الجمعة، 817 كجم من الخضروات والورقيات والفواكه، حيث تم تسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام بعد التأكد من صلاحيتها. جاء ذلك بحسب ما ذكرت إمارة منطقة مكةالمكرمة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر. Advertisements ونشرت الإمارة صورًا تبين الخضروات والفواكه المضبوطة.

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