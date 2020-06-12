اخبار السعوديه

مصادرة 817 كجم من الخضروات والفواكه في مكة

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

شكرا لقرائتكم مصادرة 817 كجم من الخضروات والفواكه في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-06-12

مصادرة 817 كجم من الخضروات والفواكه في مكة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

صادرت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الجمعة، 817 كجم من الخضروات والورقيات والفواكه، حيث تم تسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام بعد التأكد من صلاحيتها.

جاء ذلك بحسب ما ذكرت إمارة منطقة مكةالمكرمة  عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر.

Advertisements

ونشرت الإمارة صورًا تبين الخضروات والفواكه المضبوطة.


تابع جديد أخبار فيروس covid19
تابعنا على

adf54b7aea.jpg

تواصل معنا على

bfe01598f1.jpg

شارك الخبر





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادرة 817 كجم من الخضروات والفواكه في مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا