تعرف على أعلى درجات الحرارة التي سُجلت اليوم في المملكة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 12 يونيو 2020 08:15 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم (الجمعة)، أن أعلى درجات الحرارة التي سُجلت في المملكة كانت في المنطقة الشرقية.

وأوضحت الهيئة أن الدمام سجلت 47.3 درجة مئوية والأحساء 46.5 درجة والقيصومة 44 درجة، فيما سجلت الرياض 44 درجة ومكة المكرمة 46 درجة والمدينة المنورة 44 درجة، وسُجلت أدنى درجات الحرارة في مدينة الباحة (31 درجة مئوية).

Advertisements

وكانت الهيئة توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، سحبا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان.