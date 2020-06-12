مطار القصيم يلغي الرحلات إلى الرياض ويقلص عددها إلى جدة لهذا السبب

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 12 يونيو 2020 08:15 مساءً - قرر مطار الأمير نايف الدولي بالقصيم، اعتباراً من يوم أمس الخميس، إلغاء رحلاته المتجهة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
كما قرر المطار، وفقاً لما ذكرته قناة “الإخبارية”، تقليص عدد الرحلات إلى مطار جدة، لتصل إلى 4 رحلات أسبوعياً بدلاً من 7 رحلات، وسيُعمل بهذا القرار اعتباراً من الغد.
وأرجعت القناة اتخاذ هذه الخطوة إلى تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا في مدينتي الرياض وجدة.
يُذكر أن مطار الأمير نايف الدولي بالقصيم كان من أوائل المطارات التي استؤنفت فيها الرحلات الداخلية اعتباراً من 31 مايو المنصرم، وذلك في إطار ما قررته الدولة بتخفيف الإجراءات الاحترازية تمهيداً لعودة الحياة إلى طبيعتها.
#فيديو ???? ..
إلغاء الرحلات المتجهة من مطار الأمير نايف الدولي في #القصيم إلى #الرياض وتقليص عدد الرحلات إلى #جدة من سبع رحلات الى اربع رحلات فقط خلال الأسبوع. #نعود_بحذر #الاخبارية @alekhbariyatv https://t.co/TyswQcL1ew pic.twitter.com/BjCtcgzFKo
— إمارة منطقة القصيم (@EmarahAlQassim) https://twitter.com/EmarahAlQassim/status/1271452927132131328?ref_src=twsrc%5Etfw