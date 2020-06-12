توقعات بهطول أمطار غزيرة وتقلبات جوية على جازان.. والدفاع المدني يحذر

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 12 يونيو 2020 08:15 مساءً - دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها.

وأوضحت أن الحالة المطرية المتوقعة، حسب تنبيهات الأرصاد، متوسطة إلى غزيرة وتستمر حتى مساء اليوم الجمعة، ويصاحبها تأثيرات ونشاط بالرياح السطحية مع أتربة مثارة وشبه انعدام وتدنٍ في مدى الرؤية.

وأهابت بالجميع التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن أن تتعرض لمياه الأمطار، وذلك تفادياً للصعق الكهربائي وقت هطول الأمطار، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر.

كما دعت الجميع لمراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، داعية إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني.