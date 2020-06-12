، 6 لاعبين يمثلون المنتخب.. أخضر السلة يشارك في بطولة عالمية إلكترونية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق 17 يونيو ولمدة يومين وبمشاركة 17 اتحادًا

يشارك الاتحاد السعودي لكرة السلة في البطولة العالمية الإلكترونية المفتوحة للاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا".

ويمثل المنتخب السعودي في البطولة 6 لاعبين هم: فؤاد برقة، وأحمد الجهني، وماهر صيقل، وعبدالعزيز الذكير، وأحمد خنكار، وعلي الفرساني. وبإشراف من لجنة المنتخبات باتحاد كرة السلة. وتعدّ هذه البطولة أول بطولة رياضات إلكترونية تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة وباستخدام لعبة NBA2K على جهاز البلايستيشن.

وستقام البطولة يوم 17 يونيو ولمدة يومين، وبمشاركة 17 اتحادًا وطنيًّا من أنحاء العالم؛ منها 4 منتخبات آسيوية هي: (السعودية، ولبنان، وإندونيسيا، والفلبين).

وتعد البطولة مشروعًا رائدًا تساعد فيه الاتحادات الوطنية الاتحاد الدولي لكرة السلة في معرفة المشاكل التقنية والاتصال خلال البطولة لوضع حلول للبطولات الرسمية مستقبلًا.الاتحاد السعودي لكرة السلة