، نائب وزير البيئة يزور محجر مطار الملك خالد الدولي ويشيد بجهود العاملين فيه ،

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زار نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور بن هلال المشيطي، محجر مطار الملك خالد الدولي، أحد محاجر وزارة البيئة والمياه والزراعة الحيوية، الذي أُنشئ بقيمة إجمالية بلغت (12.778.318) ريالاً، ووقف على تقدُّم العمل في المحجر، الذي من المخطط افتتاحه قريبًا.
وفي التفاصيل، تجوَّل "المشيطي" في المحجر الذي يحتوي على مبنى للإدارة، ومبانٍ مخصصة للإرساليات النباتية والحيوانية، ومختبر للآفات النباتية، ومختبر للتشخيص البيطري، ومستودعات، وغرف للتبخير، وغرف للمعالجة.
وثمَّن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة -من جانبه- الاهتمام والدعم المستمرَّيْن اللذين تحظى بهما الوزارة وقطاعاتها من القيادة الرشيدة -حفظها الله- لتنفيذ مشاريعها في ظل ما خُصص لها من اعتمادات مالية كبيرة من أجل تقديم أرقى الخدمات، ووصولها للمواطنين والمقيمين بكل يسر وسهولة.
وقال المشيطي: لقد سعدتُ وأنا التقي زملائي بمحجر مطار الملك خالد الدولي، وألمس حجم الإنجاز المميز في تخليص أكثر من ستة آلاف إرسالية خلال الأشهر الخمس الماضية، وسرَّني التقدم المنجز في موقع المحجر الجديد الذي سيحقق قريبا -بمشيئة الله- المزيد من التطوير، ورفع مستوى الأداء لخدمة المستفيدين.
وفي نهاية جولته حثَّ نائب وزير البيئة والمياه والزراعة الجميع على بذل قصارى الجهد والتفاني في العمل لتقديم كل الخدمات المنوطة بعمل المحجر.
12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441 08:48 PM
أُنشئ بقيمة بلغت أكثر من 12.7 مليون ريال.. ومن المخطط افتتاحه قريبًانائب وزير البيئة يزور محجر مطار الملك خالد الدولي ويشيد بجهود العاملين فيه
زار نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور بن هلال المشيطي، محجر مطار الملك خالد الدولي، أحد محاجر وزارة البيئة والمياه والزراعة الحيوية، الذي أُنشئ بقيمة إجمالية بلغت (12.778.318) ريالاً، ووقف على تقدُّم العمل في المحجر، الذي من المخطط افتتاحه قريبًا.
وفي التفاصيل، تجوَّل "المشيطي" في المحجر الذي يحتوي على مبنى للإدارة، ومبانٍ مخصصة للإرساليات النباتية والحيوانية، ومختبر للآفات النباتية، ومختبر للتشخيص البيطري، ومستودعات، وغرف للتبخير، وغرف للمعالجة.
وثمَّن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة -من جانبه- الاهتمام والدعم المستمرَّيْن اللذين تحظى بهما الوزارة وقطاعاتها من القيادة الرشيدة -حفظها الله- لتنفيذ مشاريعها في ظل ما خُصص لها من اعتمادات مالية كبيرة من أجل تقديم أرقى الخدمات، ووصولها للمواطنين والمقيمين بكل يسر وسهولة.
وقال المشيطي: لقد سعدتُ وأنا التقي زملائي بمحجر مطار الملك خالد الدولي، وألمس حجم الإنجاز المميز في تخليص أكثر من ستة آلاف إرسالية خلال الأشهر الخمس الماضية، وسرَّني التقدم المنجز في موقع المحجر الجديد الذي سيحقق قريبا -بمشيئة الله- المزيد من التطوير، ورفع مستوى الأداء لخدمة المستفيدين.
وفي نهاية جولته حثَّ نائب وزير البيئة والمياه والزراعة الجميع على بذل قصارى الجهد والتفاني في العمل لتقديم كل الخدمات المنوطة بعمل المحجر.
، نائب وزير البيئة يزور محجر مطار الملك خالد الدولي ويشيد بجهود العاملين فيه ،
المصدر : الخليج 365
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