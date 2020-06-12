- 1/3
- 2/3
- 3/3
شهد مستشفى محافظة وادي الدواسر العام، أول حالة ولادة لطفل من أم مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد– 19)، وذلك بعد تأكيد إصابتها وهي في الشهر الأخير.
وأكدت إدارة المستشفى أن الأم والمولود الجديد يتمتّعان بصحة جيدة ويخضعان للمتابعة؛ وفقاً للإجراءات والسياسات المتبعة في مثل هذه الحالات، مشيراً إلى أن التخطيط لذلك تم بعد استكمال التقصّي الوبائي من قبل فريق الصحة العامة والطب الوقائي بالإدارة المساعدة للرعاية الصحية الأولية، وذلك بعد ظهور نتيجة الأم واكتشاف أنها حامل بالشهر الأخير.
وأضافت: أنه "على الفور تم التواصل مع الإدارة المساعدة للخدمات الطبية بالمستشفى لوضع خطة الدخول للمستشفى والتواصل مع المريضة هاتفيًّا بواسطة رئيس قسم النساء والولادة الدكتور خالد جعفر، وتم التأكيد والاتفاق مع الإدارات المختصة لوضع الخطة المناسبة لضمان الرعاية والحماية والوقاية والالتزام بجميع معايير مكافحة العدوى".
وتابعت: "بعد تنويمها وإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان عليها وعلى صحة الجنين، تم وضعهما تحت المراقبة الطبية وبدأت الخطة العلاجية بإشراف المساعد للخدمات الطبية الدكتور الإمام الأخرص؛ لإتمام الولادة والتمشي مع الإجراءات الوقائية المتبعة دون التأثير على كفاءة تقديم الرعاية.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة وادي الدواسر
تسجيل أول ولادة ناجحة لمواطنة مصابة بكورونا في "وادي الدواسر"خلف الدوسري الخليج 365 2020-06-12
شهد مستشفى محافظة وادي الدواسر العام، أول حالة ولادة لطفل من أم مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد– 19)، وذلك بعد تأكيد إصابتها وهي في الشهر الأخير.
وأكدت إدارة المستشفى أن الأم والمولود الجديد يتمتّعان بصحة جيدة ويخضعان للمتابعة؛ وفقاً للإجراءات والسياسات المتبعة في مثل هذه الحالات، مشيراً إلى أن التخطيط لذلك تم بعد استكمال التقصّي الوبائي من قبل فريق الصحة العامة والطب الوقائي بالإدارة المساعدة للرعاية الصحية الأولية، وذلك بعد ظهور نتيجة الأم واكتشاف أنها حامل بالشهر الأخير.
وأضافت: أنه "على الفور تم التواصل مع الإدارة المساعدة للخدمات الطبية بالمستشفى لوضع خطة الدخول للمستشفى والتواصل مع المريضة هاتفيًّا بواسطة رئيس قسم النساء والولادة الدكتور خالد جعفر، وتم التأكيد والاتفاق مع الإدارات المختصة لوضع الخطة المناسبة لضمان الرعاية والحماية والوقاية والالتزام بجميع معايير مكافحة العدوى".
وتابعت: "بعد تنويمها وإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان عليها وعلى صحة الجنين، تم وضعهما تحت المراقبة الطبية وبدأت الخطة العلاجية بإشراف المساعد للخدمات الطبية الدكتور الإمام الأخرص؛ لإتمام الولادة والتمشي مع الإجراءات الوقائية المتبعة دون التأثير على كفاءة تقديم الرعاية.
12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
08:16 PM
تخضع للمتابعة الطبية مع جنينها وفق البروتوكولات الصحية
شهد مستشفى محافظة وادي الدواسر العام، أول حالة ولادة لطفل من أم مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد– 19)، وذلك بعد تأكيد إصابتها وهي في الشهر الأخير.
وأكدت إدارة المستشفى أن الأم والمولود الجديد يتمتّعان بصحة جيدة ويخضعان للمتابعة؛ وفقاً للإجراءات والسياسات المتبعة في مثل هذه الحالات، مشيراً إلى أن التخطيط لذلك تم بعد استكمال التقصّي الوبائي من قبل فريق الصحة العامة والطب الوقائي بالإدارة المساعدة للرعاية الصحية الأولية، وذلك بعد ظهور نتيجة الأم واكتشاف أنها حامل بالشهر الأخير.
وأضافت: أنه "على الفور تم التواصل مع الإدارة المساعدة للخدمات الطبية بالمستشفى لوضع خطة الدخول للمستشفى والتواصل مع المريضة هاتفيًّا بواسطة رئيس قسم النساء والولادة الدكتور خالد جعفر، وتم التأكيد والاتفاق مع الإدارات المختصة لوضع الخطة المناسبة لضمان الرعاية والحماية والوقاية والالتزام بجميع معايير مكافحة العدوى".
وتابعت: "بعد تنويمها وإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان عليها وعلى صحة الجنين، تم وضعهما تحت المراقبة الطبية وبدأت الخطة العلاجية بإشراف المساعد للخدمات الطبية الدكتور الإمام الأخرص؛ لإتمام الولادة والتمشي مع الإجراءات الوقائية المتبعة دون التأثير على كفاءة تقديم الرعاية.
، تسجيل أول ولادة ناجحة لمواطنة مصابة بكورونا في "وادي الدواسر" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل أول ولادة ناجحة لمواطنة مصابة بكورونا في "وادي الدواسر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.