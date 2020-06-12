- 1/3
- 2/3
- 3/3
سجلت مكة المكرمة انخفاضًا ملموسًا، لليوم الثاني على التوالي في عدد وفيات فيروس كورونا المستجدّ، بواقع حالتَيْ وفاة خلال اليومين الماضيين، بخلاف الأيام السابقة التي كانت تصل فيها حالات الوفاة إلى عشر حالات.
وتضمّنت حصيلة فيروس كورونا في مكة المكرمة، اليوم الجمعة، إصابة 197 حالة جديدة، وتعافي 99 حالة، وحالتي وفاة.
وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة منذ بداية تفشي الفيروس حتى اليوم، 19033؛ منها 4267 حالة نشطة لا تزال تتلقّى الرعاية الطبية، و14458 حالة تعافٍ، و308 حالات وفاة.
لليوم الثاني.. مكة تشهد انخفاضًا ملموسًا في عدد وفيات كوروناعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-06-12
سجلت مكة المكرمة انخفاضًا ملموسًا، لليوم الثاني على التوالي في عدد وفيات فيروس كورونا المستجدّ، بواقع حالتَيْ وفاة خلال اليومين الماضيين، بخلاف الأيام السابقة التي كانت تصل فيها حالات الوفاة إلى عشر حالات.
وتضمّنت حصيلة فيروس كورونا في مكة المكرمة، اليوم الجمعة، إصابة 197 حالة جديدة، وتعافي 99 حالة، وحالتي وفاة.
وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة منذ بداية تفشي الفيروس حتى اليوم، 19033؛ منها 4267 حالة نشطة لا تزال تتلقّى الرعاية الطبية، و14458 حالة تعافٍ، و308 حالات وفاة.
12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
08:00 PM
حالات التعافي فيها تقترب من 15 ألفًا
سجلت مكة المكرمة انخفاضًا ملموسًا، لليوم الثاني على التوالي في عدد وفيات فيروس كورونا المستجدّ، بواقع حالتَيْ وفاة خلال اليومين الماضيين، بخلاف الأيام السابقة التي كانت تصل فيها حالات الوفاة إلى عشر حالات.
وتضمّنت حصيلة فيروس كورونا في مكة المكرمة، اليوم الجمعة، إصابة 197 حالة جديدة، وتعافي 99 حالة، وحالتي وفاة.
وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة منذ بداية تفشي الفيروس حتى اليوم، 19033؛ منها 4267 حالة نشطة لا تزال تتلقّى الرعاية الطبية، و14458 حالة تعافٍ، و308 حالات وفاة.
، لليوم الثاني.. مكة تشهد انخفاضًا ملموسًا في عدد وفيات كورونا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر لليوم الثاني.. مكة تشهد انخفاضًا ملموسًا في عدد وفيات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.