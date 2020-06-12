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سجلت الطائف، الوفاة العاشرة لمصاب بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة؛ فيما بلغ إجمالي الإصابات على مستوى المحافظة 2482 إصابة، بعد تسجيل 83 إصابة جديدة.
ووصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 1665 حالة بعد تسجيل 24 حالة تعافٍ جديدة؛ في حين لا يزال 807 مصابين يتلقون الرعاية الطبية باعتبارهم حالات نشطة.
جاء ذلك من خلال تحديث قائمة الإصابات الذي تقدمه وزارة الصحة عن مستجدات فيروس كورونا.
الطائف تسجل الوفاة العاشرة بكورونا.. وإجمالي الإصابات يصل لـ2482فهد العتيبي الخليج 365 2020-06-12
سجلت الطائف، الوفاة العاشرة لمصاب بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة؛ فيما بلغ إجمالي الإصابات على مستوى المحافظة 2482 إصابة، بعد تسجيل 83 إصابة جديدة.
ووصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 1665 حالة بعد تسجيل 24 حالة تعافٍ جديدة؛ في حين لا يزال 807 مصابين يتلقون الرعاية الطبية باعتبارهم حالات نشطة.
جاء ذلك من خلال تحديث قائمة الإصابات الذي تقدمه وزارة الصحة عن مستجدات فيروس كورونا.
12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
07:13 PM
وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 1665 حالة
سجلت الطائف، الوفاة العاشرة لمصاب بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة؛ فيما بلغ إجمالي الإصابات على مستوى المحافظة 2482 إصابة، بعد تسجيل 83 إصابة جديدة.
ووصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 1665 حالة بعد تسجيل 24 حالة تعافٍ جديدة؛ في حين لا يزال 807 مصابين يتلقون الرعاية الطبية باعتبارهم حالات نشطة.
جاء ذلك من خلال تحديث قائمة الإصابات الذي تقدمه وزارة الصحة عن مستجدات فيروس كورونا.
، الطائف تسجل الوفاة العاشرة بكورونا.. وإجمالي الإصابات يصل لـ2482 ،
المصدر : الخليج 365
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