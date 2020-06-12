شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وخطير// ”قناة الاخبارية السعودية“ تكشف عن كارثة حقيقية في “الرياض” و”السلطات” تصدر أول تحذير رسمي وعاجل للجميع .. (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجمعة ، ١٢ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٣٧ مساءً (الخليج 365_متابعات)

أعلنت السلطات السعودية عن كارثة حقيقية في العاصمة الرياض، بعد تفاقم عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد. وقد أثار الارتفاع المفاجئ لإصابات كورونا قلق الجميع بمن فيهم المسؤولين الذين أكدوا صعوبة الوضع الصحي في الرياض، وخطورة تفاقم الإصابات واصفين الأمر بـ "الوضع المقلق".

حيث وصف الوكيل المساعد للصحة الوقائية في وزارة الصحة السعودية عبد الله عسيري، يوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في الرياض بـ"المثير للقلق"، لافتًا إلى أن الكثافة السكانية وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، وكذلك سهولة إجراء فحصوات مخبرية كلها ساهمت في تفاقم الإصابات بالفيروس في الرياض.

وأضاف في تصريح لقناة "الإخبارية" السعودية: "نحن شاهدنا في الأيام الماضية، كثيرًا من الإصابات لها ارتباط بفئة الشباب، الذين قد لا تظهر عليهم الأعراض، ويتسببون في نشر ونقل العدوى داخل منازلهم بأعداد كبيرة، بسبب عدم التزامهم بالإجراءات الوقائية". وأردف "عسيري"، قائلًا: "السائقون قد يكونون مصدرًا للعدوى إذا لم يلتزموا بالإجراءات الوقائية".

وقال عسيري في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن انقطاع سلسلة انتشار عدوى “كورونا” في الرياض وكل مناطق المملكة، يتوقف بشكل أساسي على مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأشار إلى إن سلسلة انتشار الفيروس ستتوقف خلال أسابيع قليلة في حالة الالتزام بالاحترازات، ولكن الإهمال فيها يعني استمرار تلك السلسلة خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن الأعداد الكلية في الإصابات أقل أهمية من عدد الحالات الحرجة.

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وأكد أنه في الوقت الحالي القدرة الاستيعابية للمنشآت الصحية جيدة في مدينة الرياض بحكم وجود عدد جيد من أسرة العناية المركزة ومن أسرة المستشفيات، مشيرًا إلى أن ذلك قد يتغير في أي لحظة بسبب استمرار تسجيل الأعداد الكبيرة من الإصابات.

ودعا المسؤول السعودي الجميع إلى استشعار المسؤولية والالتزام بالإجراءات الوقائية لإيقاف العدوى، موضحًا أنه إذا التزم الجميع سوف نشاهد خلال أسابيع قليلة انخفاضًا في الإصابات كما حصل في دول كثيرة. وشدد "عسيري" على أنه "كلما زاد الضغط على العناية المركزة كلما زادت الحاجة إلى إجراءات أشد".

وحول مستقبل الإجراءات بالرياض، لفت إلى أن فرض احترازات أشد مرتبط بزيادة الضغط على العناية المركزة بالمنشآت الصحية، وهو الأمر الذي قد يتغير في الأيام المقبلة.

وأفاد بأن تسجيل معدلات ارتفاع بالاصابات لفترة طويلة مثير للقلق، ويشير إلى وجود نقل نشط للعدوى بالفيروس في المجتمع، وإلى حاجة ماسة لرفع الإجراءات الوقائية والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات بشكل مستمر.

ولفت إلى إمكانية تحول الرياض من حيث انتشار العدوى إلى اللون الأحمر في ظل استمرار تسجيل أعداد كبيرة بالإصابات، مبيناً أن الضغط على المنشآت الصحية يزيد مع مرور الوقت لكن الوضع في الرياض من حيث استيعاب الحالات الحرجة حتى الآن جيد.

وأعلنت وزاة الصحة السعودية تسجيل(3733) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (116021) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حاليًّا (35145) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، فيما بلغت الحالات الحرجة (1738) حالة، كما بلغ عدد الوفيات (857) حالة بإضافة (38) وفاة جديدة.