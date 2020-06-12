بالصور.. 52 جولة رقابية للتأكد من الالتزام بأسعار الوقود المحدثة برفحاء

قامت الفرق الرقابية بمحافظة رفحاء، بجولات رقابية على محطات تعبئة الوقود؛ للتأكد من الالتزام بأسعار الوقود المحدثة، تزامنًا مع تغيير أسعار الوقود لشهر يونيو الجاري.

وأوضح مدير فرع وزارة التجارة بالمحافظة «يوسف بن سالم العنزي»، أن الفرق الرقابية قامت بـ 52 جولة تفتيشية، وباشرت 10 بلاغات.

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ولفت إلى أن الجولات الرقابية شملت محطات تعبئة الوقود في المحافظة والمراكز التابعة لها، للتأكد من تطبيق ملاك المحطات الأسعار المحدّثة على شاشات العرض الإلكترونية ومضخات تعبئة الوقود.

ودعا العنزي، المستهلكين للإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو مركز البلاغات على الرقم (1900) أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت، وذلك في حال رصد أي مخالفات أو تجاوزات تجارية.

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