الربيعة: شكرًا لأبطال الصحة يعملون ليل نهار بلا كلل ولا ملل

في تغريدة عبر تويتر

عبر وزير الصحة توفيق الربيعة عن امتنانه لما يقوم به العاملون بوزارة الصحة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وفى تغريدة عبر تويتر قال الربيعة: إلى أبطال الصحة الذين يعملون ليل نهار بلا كلل ولا ملل، نقدر لكم التفاني والاخلاص والتضحية. Advertisements وأضاف: شكرًا لكم من القلب، فأنتم من تحمون صحة الوطن بعد الله. واليوم الجمعة، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3921 إصابة جديدة بكورونا في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 119942. في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 81029، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 893 حالة، وتم تسجيل 36 حالة وفاة، و1010 حالات تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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