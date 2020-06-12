«حساب المواطن» يوضح الطريقة الصحيحة لتسجيل دخل موظف قطاع خاص فقد عمله وتحول لـ«ساند»

ردًا على استفسار من متابع
أوضح «حساب المواطن»، الطريقة الصحيحة لتسجيل دخل موظف بالقطاع الخاص فقد وظيفته، وتم تحويله إلى برنامج «ساند».
وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال «حساب المواطن»: في حال طرأ أي تغيير على بيانات الموظف المستفيد من دعم البرنامج، يجب عليه التوجه إلى البوابة الإلكترونية من خلال حسابه، واختيار (تفاصيل الطلب - الإفصاح عن الدخل) ثم التعديل على الحالة الوظيفية إلى «لا توجد وظيفة»، وحذف الدخل السابق.
جاء ذلك في رد لـ«حساب المواطن» على سؤال يقول: أنا موظف قطاع خاص، ومسجل في البرنامج، وتم إيقافي عن العمل وتحويلي لبرنامج «ساند».
وسأل عن الطريقة الصحيحة لتسجيل الدخل، وهل هي إضافة دخل مع الراتب القديم، أم تعديل الراتب القديم والإفصاح عن «ساند» بدون إضافة الدخل؟
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