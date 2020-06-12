أخبار السعودية في 24 ساعة.. «الدفاع» تفتح باب الالتحاق بالخدمة العسكرية.. وتسجيل 3921 إصابة جديدة بكورونا

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة؛ حيث كشفت وزارة الصحة عن تسجيلها 3921 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 119942 حالة إصابة مؤكدة، فيما كشفت شرطة منطقة الرياض عن إلقاء القبض على تشكيل عصابي متورط في سرقة 15 مركبة بالرياض، وإلى التفاصيل:

وزارة الصحة: تسجيل 3921 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 893

سجلت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، 3921 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 119942، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 81029، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 893 حالة، وتم تسجيل 36 حالة وفاة، و1010 حالات تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وزارة الدفاع تفتح باب القبول للالتحاق بالخدمة العسكرية.. الأحد المقبل

أعلنت اللجنة المركزية للقبول بوزارة الدفاع، فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسي ١٤٤٢هـ للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس للالتحاق بالخدمة العسكرية، وذلك اعتبارًا من الأحد المقبل الموافق 22/10/1441هـ الساعة العاشرة صباحًا، على أن ينتهي التسجيل يوم الأحد الموافق 29/10/1441هـ.

العقيد «التويجري»: ضبط تشكيل عصابي متورط في سرقة 15 مركبة بالرياض

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، عن ضبط قوات الأمن لتشكيل عصابي متورط في سرقة 15 مركبة بناءً على المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها.

وزارة الموارد البشرية: حظر العمل تحت أشعة الشمس يبدأ 15 يونيو

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الجمعة، أنها تستعد لفترة منع العمل تحت أشعة الشمس، التي ستكون خلال الفترة من الساعة 12:00م إلى 3:00م، اعتبارًا من يوم الإثنين 15 يونيو حتى يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020م.

للحد من كورونا.. وزارة الصحة توجه 6 نصائح عند إحضار عمالة إلى المنزل

وجّهت وزارة الصحة بعض الإرشادات الوقائية، عند التعامل مع مقدمي الخدمات المنزلية كفني السباكة أو الكهرباء أو التكييف، مشيرة إلى اللجوء إليهم في حالة الضرورة فقط، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجدي كوفيد-19، ويمكنكم الإطلاع على النصائح بزيارط رابط الخبر بالنقر على العنوان أعلاه.

وزارة الصحة: شخص ينقل كورونا لـ10 آخرين.. وجارٍ فحص ذويهم

تسبب تجاوز اتباع الإجراءات الوقائية التي وضعتها وزارة الصحة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، في قيام شخص بنقل العدوى لـ10 من زملائه بالعمل، الذين ربما يكونون قد نقلوا العدوى لذويهم.

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الشروط والإجراءات.. هكذا تحصل على تمويل نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية

أوضحت المتحدثة الرسمية لبنك التنمية الاجتماعية، نور العبدالكريم، أن التقديم للحصول على تمويل (نفاذ) يتم إلكترونيًّا خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا، لافتة إلى أنه يوجد بمنتج (نفاذ) التمويلي مساران؛ الأول نقدي يصل إلى 60 ألف ريال، والمسار الثاني هو (النقل والتوصيل التشاركي) ويستلم من خلاله الممول مركبة للعمل بها.

شرطة القصيم: ضبط 9 مواطنين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، إن قوات الأمن تمكن من إلقاء القبض على 9 مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، بحالة غير طبيعية وبحوزتهم عدد 249 قرص أمفيتامين، وعبوتين من مادة مسكرة، و9 أسلحة نارية وبيضاء.

بالفيديو.. كنز مدفون في شمال وغرب المملكة.. وعائداته تُقدر بـ250 مليار دولار سنويًّا

تحدث الصندوق الصناعي، اليوم الخميس، عما أسماه الكنز المدفون في أراضي المملكة، غير البترول المعروف بالذهب الأسود.

ولفت إلى أن هذا الكنز موجود في المنطقتين الشمالية والغربية، وهو عبارة عن مخزون هائل من الذهب والفضة والنحاس والزنك والفوسفات والألومونيوم والحديد، يمكن من خلال تنميتها توفير 200 ألف فرصة عمل جديدة.

تطبيق «توكلنا»: القطاع الخاص مسؤول عن تصاريح عمل موظفيه

أوضح تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، أن القطاع الخاص هو المسؤول عن منح التصاريح لموظفيه حسب الجهة التي يتبعها، لافتًا إلى أنه عند طلب منح تصريح عمل من جهة العمل، ولم يظهر بتطبيق «توكلنا» يلزم مراجعة جهة العمل للتحقق من حالة الطلب، مع العلم أنه حاليًّا ممكن استخدام تصريح العمل الورقي.

تقويم التعليم: شرطان لأداء الاختبار من جهاز كمبيوتر بديل

حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب شرطين لإجراء الاختبار التحصيلي عن طريق جهاز كمبيوتر آخر غير الذي تم التسجيل عبره، وهما أن يكون الجهاز الجديد بنفس المواصفات التقنية للقديم، وأن يتم حذف البرنامج من الجهاز غير المستخدم وتثبيته على الجهاز الجديد.

النمر يحذر مرضى القلب من 3 تصرفات خاطئة عند حدوث الجلطة

حذر الدكتور خالد النمر أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، مرضى القلب من 3 تصرفات خاطئة عند حدوث جلطة بالقلب، مشيرًا إلى أن التصرفات الخاطئة الثلاثة هي: عدم إخبار زوجتك ومن حولك، وعدم أخذ الإسبرين، وقيادة سيارتك إلى المستشفى.

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