بالصور.. شرطة الحدود الشمالية تكثف وجودها بالأسواق الشعبية لرصد مخالفات احترازات كورونا

كثفت شرطة منطقة الحدود الشمالية من وجودها الميداني والأمني في الأسواق الشعبية لرصد مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتباعد الاجتماعي المتخذة لمواجهة جائحة «كورونا».

ويأتي ذلك انطلاقًا من شرطة المنطقة على الحرص على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، والحيلولة دون تفشي فيروس (كورونا) المستجد.

وتنفذ شرطة منطقة الحدود الشمالية في مدينة عرعر وكل محافظات المنطقة جولات ميدانية راجلة وعبر مركبات أمنية لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات، ومخالفة التباعد الجسدي في الشوارع والطرقات، عدم لبس الكمامات في الطرقات، عدم التباعد الجسدي وتكدس العمالة داخل السيارات ومخالفتهم لعدم اتباع التباعد ولبس الكمامات.