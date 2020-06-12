الصحة: علاج فقدان حاسة الشم لدى مصابي «كورونا» يختلف من شخص لآخر

رجحت زوالها تدريجيًا خلال مرحلة التعافي
أكدت وزارة الصحة، الجمعة، أن علاج فقدان حاسة الشم يعتمد على المسبب، وفي حالة الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» يختلف العلاج من شخص لآخر.
جاء ذلك في تغريدة للوزارة على حساب «الصحة 937»، تقول: يعتمد علاج فقدان حاسة الشم على المسبب.. وإذا كان سبب فقدانه فيروس كورونا؛ فإن العلاج يختلف من شخص لآخر.
وأكدت الوزارة أن تلك الأعراض قد تزول تدريجيًا خلال مرحلة التعافي.
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