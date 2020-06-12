الطائف تحقق 3 مراكز متقدمة في أولمبياد التصميم الفني للطالبات على مستوى المملكة

حققت ثلاث طالبات من الطائف مراكز متقدمة في أولمبياد التصميم الفني، الذي أقيم على مستوى المملكة، باستضافة من إدارة تعليم جدة، وأشرف عليه إدارة نشاط الطالبات، لتضفن بذلك إنجازًا جديدًا إلى سجل تعليم الطائف من الإنجازات التي تحققت في مختلف المنافسات.

وحصدت الطالبة غيداء محمد المركز الأول في الفئة الفضية في مجال البحث العلمي، كما حصدت الطالبتان أصايل الدباش وتذكار الزهراني المركز الثاني في الفئة الفضية في مجال أضواء خيالية.

وثمّن المدير العام للتعليم في محافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي هذا الإنجاز والذي يأتي ثمرة للجهود المبذولة لتحقيق أفضل المراكز التي تقام على المستوى المحلي أو الوطني أو العالمي، مقدمًا التهنئة للطالبات وأسرهن ومدارسهن ومكاتب التعليم التابعة لها المدارس على هذا الإنجاز الجديد.

وثمّن اللهيبي جهود الشؤون التعليمية للبنات في الدعم والتحفيز لجميع المنافسات، ومقدمًا شكره وتقديره لإدارة نشاط الطالبات، ممثلة في مديرة الإدارة فوزيه الحارثي وزميلاتها، على توفير كل الظروف الملائمة للطالبات للمنافسة في كل الفعاليات ونشر ثقافة المشاركة في المسابقات في الميدان التربوي.