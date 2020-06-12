وسط إجراءات احترازية.. 202 جامع ومسجد تستقبل المصلين بحفر الباطن

أدى جموع المصلين في محافظة حفر الباطن، صلاة الجمعة اليوم في 202 جامع ومسجد أعدتها إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية.

ورصدت وكالة الأنباء السعودية (واس) جاهزية الجوامع والمساجد معً توافد المصلين والتزامهم بالإجراءات والاحتياطات المتبعة والجهود المبذولة من إدارة المساجد بالمحافظة بمشاركة صحة حفر الباطن وفرع هيئة الهلال الأحمر وعدد من المتطوعين الصحيين

وشملت الإجراءات الفرز البصري والتأكيد على المصلين باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بإحضار السجادة الخاصة، والتباعد الجسدي بمسافة مترين، وضرورة لبس الكمامة، وعدم التزاحم عند الدخول والخروج.