بالتعاون بين صحة المنطقة وفرع الهلال الأحمر ومتطوعين
أدى جموع المصلين في محافظة حفر الباطن، صلاة الجمعة اليوم في 202 جامع ومسجد أعدتها إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية.
ورصدت وكالة الأنباء السعودية (واس) جاهزية الجوامع والمساجد معً توافد المصلين والتزامهم بالإجراءات والاحتياطات المتبعة والجهود المبذولة من إدارة المساجد بالمحافظة بمشاركة صحة حفر الباطن وفرع هيئة الهلال الأحمر وعدد من المتطوعين الصحيين
وشملت الإجراءات الفرز البصري والتأكيد على المصلين باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بإحضار السجادة الخاصة، والتباعد الجسدي بمسافة مترين، وضرورة لبس الكمامة، وعدم التزاحم عند الدخول والخروج.
كانت هذه تفاصيل خبر وسط إجراءات احترازية.. 202 جامع ومسجد تستقبل المصلين بحفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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