زيارة افتراضية للاطلاع على جهود كشافة تعليم الطائف

وقدم قادة الكشافة أنموذجاً لجهودهم التطوعية الميدانية لتنظيم المصلين في صلاة الجمعة بعدد من المساجد بالطائف، وتوفير السجاد والمعقمات والكمامات لتحقيق التباعد الاجتماعي خلال الصلاة، وتعزيز الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا الجديد. وتأتي هذه المبادرة امتداداً للجهود المتميزة التي قدمتها كشافة الطائف منذ بدء جائحة كورونا وواحدة من ضمن 10 مبادرات في هذا المجال، تعزيزاً للتعاون والتكامل بين الجهات الحكومية للتصدي لجائحة كورونا.
ودعم الجهود الوطنية من خلال التدابير الوقائية للحد من انتشار كورونا. ونوه مدير عام النشاط الطلابي بوزارة التعليم عبد العزيز آل يحيى بالخدمات التطوعية التي تقدمها كشافة تعليم الطائف للمجتمع في مختلف المجالات، مشيراً إلى أنها كانت الأنموذج الأمثل والأبرز في تقديم الخدمات التطوعية خلال جائحة كورونا، ومشيداً بالدور الكبير لأبطال الكشافة في دعم ومساندة الجهات المختلفة ونشر ثقافة العمل التطوعي، مقدماً شكره لمدير عام التعليم بالطائف ولإدارة النشاط الطلابي للبنين على جهودهم النوعية والمتميزة.
فيما أشاد رئيس النشاط الكشفي بوزارة التعليم مجدي الصبيحي بريادة تعليم الطائف في العمل الكشفي التطوعي، وذلك إيماناً منهم بأهمية العمل التطوعي والخبرة العريضة التي يمتلكها القائمون على النشاط بتعليم الطائف لتقديم عمل نموذجي يحتذى به. فيما أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي على البادرة النوعية واستثمار التقنية الحديثة في إبراز الجهود الميدانية لفرق الكشافة، مؤكداً التميز الكشفي الذي يقدمه قادة كشافة تعليم الطائف في الميدان وتعاونهم مع الجهات المعنية.
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