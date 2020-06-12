زيارة افتراضية للاطلاع على جهود كشافة تعليم الطائف

في بادرة نوعية لإبراز جهود أبطال الكشافة بتعليم الطائف التوعوية والتطوعية خلال صلاة الجمعة، نفذت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة النشاط الطلابي اليوم زيارة افتراضية عن بعد للوقوف على الأعمال، والجهود التطوعية لكشافة تعليم الطائف خلال صلاة الجمعة بعدد من المساجد بالطائف، ضمن مبادرة خدمة بيوت الله ومرتاديها بالتعاون مع صحة الطائف وإدارة المساجد والدعوة والإرشاد، بحضور المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي ومدير عام النشاط بالوزارة عبد العزيز آل يحيى، ورئيس قسم النشاط الكشفي بالوزارة وعدد من قيادات التعليم.

وقدم قادة الكشافة أنموذجاً لجهودهم التطوعية الميدانية لتنظيم المصلين في صلاة الجمعة بعدد من المساجد بالطائف، وتوفير السجاد والمعقمات والكمامات لتحقيق التباعد الاجتماعي خلال الصلاة، وتعزيز الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا الجديد. وتأتي هذه المبادرة امتداداً للجهود المتميزة التي قدمتها كشافة الطائف منذ بدء جائحة كورونا وواحدة من ضمن 10 مبادرات في هذا المجال، تعزيزاً للتعاون والتكامل بين الجهات الحكومية للتصدي لجائحة كورونا.

ودعم الجهود الوطنية من خلال التدابير الوقائية للحد من انتشار كورونا. ونوه مدير عام النشاط الطلابي بوزارة التعليم عبد العزيز آل يحيى بالخدمات التطوعية التي تقدمها كشافة تعليم الطائف للمجتمع في مختلف المجالات، مشيراً إلى أنها كانت الأنموذج الأمثل والأبرز في تقديم الخدمات التطوعية خلال جائحة كورونا، ومشيداً بالدور الكبير لأبطال الكشافة في دعم ومساندة الجهات المختلفة ونشر ثقافة العمل التطوعي، مقدماً شكره لمدير عام التعليم بالطائف ولإدارة النشاط الطلابي للبنين على جهودهم النوعية والمتميزة.

فيما أشاد رئيس النشاط الكشفي بوزارة التعليم مجدي الصبيحي بريادة تعليم الطائف في العمل الكشفي التطوعي، وذلك إيماناً منهم بأهمية العمل التطوعي والخبرة العريضة التي يمتلكها القائمون على النشاط بتعليم الطائف لتقديم عمل نموذجي يحتذى به. فيما أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي على البادرة النوعية واستثمار التقنية الحديثة في إبراز الجهود الميدانية لفرق الكشافة، مؤكداً التميز الكشفي الذي يقدمه قادة كشافة تعليم الطائف في الميدان وتعاونهم مع الجهات المعنية.