

داكار 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد بيان صادر عن الوزارة أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة بعد القيام بـ 1005 تحليلات مخبرية، مضيفًا أنه تم تسجيل 106 حالات تعافٍ من الوباء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 3100 شخص.

وأبلغ البيان عن استقرار عدد الوفيات عند 56 حالة.

// انتهى //

19:41ت م

0125



داكار 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات منذ الثاني من مارس الماضي إلى 4151 إصابة مؤكدة.وأفاد بيان صادر عن الوزارة أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة بعد القيام بـ 1005 تحليلات مخبرية، مضيفًا أنه تم تسجيل 106 حالات تعافٍ من الوباء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 3100 شخص.وأبلغ البيان عن استقرار عدد الوفيات عند 56 حالة.// انتهى //19:41ت م0125

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السنغال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.