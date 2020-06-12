السعودية اليوم / تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في أوباري جنوب ليبيا



طرابلس 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس

أكد فريق الاستجابة السريعة أوباري جنوب ليبيا اليوم تسجيل حالة إصابة بفيروس

وأوضح الفريق أن الإصابة بسبب "المخالطة" وجارٍ العمل على تتبع حالة المخالطين, داعيًا السكان إلى التقيد بساعات الحظر المفروضة من المجلس البلدي واتباع الإجراءات اللازمة للحد من انتشار المرض.

// انتهى //

19:28ت م

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طرابلس 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسأكد فريق الاستجابة السريعة أوباري جنوب ليبيا اليوم تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا في المنطقة.وأوضح الفريق أن الإصابة بسبب "المخالطة" وجارٍ العمل على تتبع حالة المخالطين, داعيًا السكان إلى التقيد بساعات الحظر المفروضة من المجلس البلدي واتباع الإجراءات اللازمة للحد من انتشار المرض.// انتهى //19:28ت م0122

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