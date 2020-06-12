السعودية اليوم / العراق تسجل 1095 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس

سجلت العراق 1095 إصابة جديدة بفيروس "

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 39 حالة وفاة, مما رفع عدد الوفيات إلى 496 حالة, فيما تم تسجيل 300 حالة شفاء, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 6868 حالة شفاء.

// انتهى //

19:27ت م

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بغداد 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسسجلت العراق 1095 إصابة جديدة بفيروس " كورونا ", مما رفع حصيلة الإصابات إلى 17770 إصابة, توزعت الإصابات الجديدة على محافظات بغداد والنجف والبصرة وكربلاء وأربيل وواسط والديوانية ودهوك وميسان وديالى والسليمانية وكركوك وبابل وذي قار والأنبار ونينوى.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 39 حالة وفاة, مما رفع عدد الوفيات إلى 496 حالة, فيما تم تسجيل 300 حالة شفاء, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 6868 حالة شفاء.// انتهى //19:27ت م0121

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