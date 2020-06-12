السعودية اليوم / تسجيل 6397 إصابة جديدة بفيروس كورونا في باكستان



إسلام آباد 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن 40247 حالة تماثلت للشفاء، بينما لا تزال 83223‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ حالة تخضع للحجر الصحي.

وأضاف أنه توجد بين إجمالي الإصابات بالفيروس في باكستان 49256 حالة في إقليم السند، و47382 حالة في إقليم البنجاب، و16415 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و7673 حالة في إقليم بلوشستان.

كما توجد 6699 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و1030 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و534 حالة في إقليم كشمير الحرة.

// انتهى //

19:20ت م

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إسلام آباد 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 128989 حالة، بعد تسجيل 6397 إصابة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 2490 حالة وفاة، بعد أن شهدت البلاد 107 حالات وفاة جديدة.وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن 40247 حالة تماثلت للشفاء، بينما لا تزال 83223‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ حالة تخضع للحجر الصحي.وأضاف أنه توجد بين إجمالي الإصابات بالفيروس في باكستان 49256 حالة في إقليم السند، و47382 حالة في إقليم البنجاب، و16415 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و7673 حالة في إقليم بلوشستان.كما توجد 6699 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و1030 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و534 حالة في إقليم كشمير الحرة.// انتهى //19:20ت م0120

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