السعودية اليوم / فرع الهلال الأحمر بنجران وفريقه التطوعي يقيم نقاط فرز بصري في عدد من جوامع المنطقة



نجران 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس

يواصل الفريق التطوعي بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران مبادراته التطوعية للوقاية من فيروس

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بنجران سعود آل دويس، قيام الفرع ومتطوعيه بمبادرة نعود بحذر من خلال التباعد عبر وضع نقاط فرز بصري في عدد من مساجد وجوامع المنطقة المخصصة لصلاة الجمعة، للمحافظة على سلامة مرتادي المساجد والجوامع والتأكد من تطبيق البروتوكول الخاص بصلاة الجمعة والجماعة للحد من انتشار الفيروس.

وأشار إلى مشاركة ٢٠ متطوعاً في هذه المبادرة وزعوا على عدد من جوامع المنطقة، وهي جامع العزام بحي الأمير مشعل وجامع محمد صالح الوادعي بحي الفهد وجامع الأمير نايف بن عبدالعزيز في حبونا.

وأفاد آل دويس أن فرع الهيئة يقدم خدماته الإسعافية للمرضى والمصابين على مدار الساعة، وذلك بالاتصال على الرقم (٩٩٧)، أو عن طريق تطبيق أسعفني على الهواتف الذكية.

// انتهى //

18:57ت م

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نجران 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسيواصل الفريق التطوعي بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران مبادراته التطوعية للوقاية من فيروس كورونا بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المعنية.وأوضح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بنجران سعود آل دويس، قيام الفرع ومتطوعيه بمبادرة نعود بحذر من خلال التباعد عبر وضع نقاط فرز بصري في عدد من مساجد وجوامع المنطقة المخصصة لصلاة الجمعة، للمحافظة على سلامة مرتادي المساجد والجوامع والتأكد من تطبيق البروتوكول الخاص بصلاة الجمعة والجماعة للحد من انتشار الفيروس.وأشار إلى مشاركة ٢٠ متطوعاً في هذه المبادرة وزعوا على عدد من جوامع المنطقة، وهي جامع العزام بحي الأمير مشعل وجامع محمد صالح الوادعي بحي الفهد وجامع الأمير نايف بن عبدالعزيز في حبونا.وأفاد آل دويس أن فرع الهيئة يقدم خدماته الإسعافية للمرضى والمصابين على مدار الساعة، وذلك بالاتصال على الرقم (٩٩٧)، أو عن طريق تطبيق أسعفني على الهواتف الذكية.// انتهى //18:57ت م0114

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