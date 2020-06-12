السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينياً من طولكرم



طولكرم 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مواطناً فلسطينياً من قرية عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم.

وذكرت مصادر محلية في طولكرم أن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد زهير سفاريني بعد مداهمة منزله في القرية.

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18:56ت م

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