السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف بالشرقية تسهم في نشر التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية



الدمام 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية برنامجاً توعوياً، يهدف للحد من انتشار فيروس

وعدّ مدير عام فرع الرئاسة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، توعية المجتمع أحد مهام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال هذا البرنامج التوعوي الذي يتضمن المواد التوعوية والوقائية والاحترازية ونشرها عبر اللوحات في الشوارع العامة والطرق السريعة ليستفيد منها المجتمع.

وتأتي هذه البرامج في إطار تضافر الجهود بين الأجهزة الحكومية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين "أيدها الله"، بمتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

// انتهى //

18:55ت م

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الدمام 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسنفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية برنامجاً توعوياً، يهدف للحد من انتشار فيروس كورونا عبر نشر وسائل توعوية في لوحات الطرق والشوارع العامة تحتوي على أهم الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.وعدّ مدير عام فرع الرئاسة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، توعية المجتمع أحد مهام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال هذا البرنامج التوعوي الذي يتضمن المواد التوعوية والوقائية والاحترازية ونشرها عبر اللوحات في الشوارع العامة والطرق السريعة ليستفيد منها المجتمع.وتأتي هذه البرامج في إطار تضافر الجهود بين الأجهزة الحكومية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين "أيدها الله"، بمتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.// انتهى //18:55ت م0112

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