السعودية اليوم / فريق جوالة كلية العلوم والآداب بشرورة يشارك في الجهود الرامية للحد من انتشار كورونا



نجران 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس

يواصل جوالة جامعة نجران ممثلاً بفريق جوالة كلية العلوم والآداب بمحافظة شرورة جهوده التطوعية المختلفة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المعنية للوقاية من فيروس

وأوضح عميد كلية العلوم والآداب بشرورة الدكتور علي رياني إسهام الجامعة ممثلةً بكلية العلوم والآداب في تقديم العديد من الأعمال التطوعية والمبادرات التكاملية مع الجهات الحكومية ضمن جهودها في الحد من انتشار جائحة

وأكد الدكتور رياني أن فريق الجوالة بالكلية شارك في تهيئة مساجد المحافظة ومراكزها لاستقبال المصلين ، انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية ، ومواصلة للجهود التوعوية والوقائية ، مشيراً إلى إسهام الفريق بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة في تنظيم دخول وخروج المصلين لصلاة الجمعة و تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

// انتهى //

18:25ت م

0107



نجران 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسيواصل جوالة جامعة نجران ممثلاً بفريق جوالة كلية العلوم والآداب بمحافظة شرورة جهوده التطوعية المختلفة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المعنية للوقاية من فيروس كورونا وأوضح عميد كلية العلوم والآداب بشرورة الدكتور علي رياني إسهام الجامعة ممثلةً بكلية العلوم والآداب في تقديم العديد من الأعمال التطوعية والمبادرات التكاملية مع الجهات الحكومية ضمن جهودها في الحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ، وذلك من خلال المتطوعين والمتطوعات من منسوبي ومنسوبات الكلية عبر تقديم خبراتهم المهنية وقدراتهم المعرفية والفردية.وأكد الدكتور رياني أن فريق الجوالة بالكلية شارك في تهيئة مساجد المحافظة ومراكزها لاستقبال المصلين ، انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية ، ومواصلة للجهود التوعوية والوقائية ، مشيراً إلى إسهام الفريق بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة في تنظيم دخول وخروج المصلين لصلاة الجمعة و تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.// انتهى //18:25ت م0107

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