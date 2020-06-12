شكرا لقرائتكم خبر عن العواد : حماية حقوق الطفل أولوية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف في تغريدة على "تويتر" بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال: الاتفاقيات الدولية والأنظمة الوطنية ، أكدت على اتخاذ كافة التدابير التي تكفل حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي ومن أي عمل يمثل إعاقة لتعليمه أو ضرراً بصحته ونموه.
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