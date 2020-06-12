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شركة الكهرباء : إعادة الخدمة تدريجيًّا للمتأثرين في الباحة وبيشة والقنفذة
فرق الطوارئ الميدانية تعمل على إعادة الخدمة بأسرع وقت
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة الكهرباء، أنه تم إعادة الخدمة تدريجيًّا للمشتركين المتأثرين في أجزاء من منطقة الباحة وأجزاء من محافظة بيشة ومحافظة القنفذة.
وأكدت الكهرباء، في تغريدة لها مساء اليوم الجمعة عبر حسابها بموقع تويتر، أن فرق الطوارئ الميدانية تعمل على إعادة الخدمة بأسرع وقت ممكن لكامل المشتركين.
وكانت شركة الكهرباء قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن وجود عطل فني طارئ يتسبب في انقطاع جزئي للخدمة الكهربائية عن بعض المشتركين في الباحة وبيشة وتهامة.
وأوضحت أن فرق الطوارئ الميدانية تعمل على إعادة الخدمة بأسرع وقت ممكن، كما اعتذرت شركة الكهرباء لمشتركيها المتأثرين عن هذا العطل الخارج عن إرادتها.
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