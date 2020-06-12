انحراف مركبة واصطدامها بشجرة في مكة المكرمة

2020-06-12

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

وقع حادث مروري، مساء اليوم الجمعة، في مدينة مكة المكرمة أسفر عن إصابة طفلة.

Advertisements

وأكد المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن الحادث عبارة عن انحراف مركبة عن مسارها واصطدامها بشجرة؛ ما نتج عن إصابة الطفلة.

وأوضح المركز أن الجهات المختصة باشرت الحادث، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج.



تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر









