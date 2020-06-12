اخبار السعوديه

رسالة من الربيعة لـ أبطال الصحة: أنتم من تحمون صحة الوطن بعد الله

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

Advertisements

شكرا لقرائتكم رسالة من الربيعة لـ أبطال الصحة: أنتم من تحمون صحة الوطن بعد الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-06-12

رسالة من الربيعة لـ أبطال الصحة: أنتم من تحمون صحة الوطن بعد الله

أكد أن الجميع يقدر لهم التفاني والإخلاص والتضحية

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه وزير الصحة، توفيق الربيعة، رسالة إلى أبطال الصحة الذين يعملون ليل نهار بلا كلل ولا ملل، لمواجهة المستجد.

وقال الربيعة في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الجمعة: نقدر لكم التفاني والإخلاص والتضحية، شكرًا لكم من القلب، فأنتم من تحمون صحة الوطن بعد الله.

في سياق آخر، قدمت وزارة الصحة الشكر إلى أبطال الصحة من الممارسين الصحيين الذين يقفون في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا (Covid-19) ويحافظون على هذا الوطن وأهله.

وقالت الصحة في تغريدة لها: هم أبطالنا وبهم نفخر، كما نشرت الوزارة صورًا لجهود الممارسين في مواجهة الجائحة.

Advertisements



تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تابعنا على

eb9f9b024f.jpg

تواصل معنا على

62e67691fd.jpg

شارك الخبر





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسالة من الربيعة لـ أبطال الصحة: أنتم من تحمون صحة الوطن بعد الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا