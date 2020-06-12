2020-06-12

رسالة من الربيعة لـ أبطال الصحة: أنتم من تحمون صحة الوطن بعد الله

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه وزير الصحة، توفيق الربيعة، رسالة إلى أبطال الصحة الذين يعملون ليل نهار بلا كلل ولا ملل، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الربيعة في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الجمعة: نقدر لكم التفاني والإخلاص والتضحية، شكرًا لكم من القلب، فأنتم من تحمون صحة الوطن بعد الله.

في سياق آخر، قدمت وزارة الصحة الشكر إلى أبطال الصحة من الممارسين الصحيين الذين يقفون في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا (Covid-19) ويحافظون على هذا الوطن وأهله.

وقالت الصحة في تغريدة لها: هم أبطالنا وبهم نفخر، كما نشرت الوزارة صورًا لجهود الممارسين في مواجهة الجائحة.

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