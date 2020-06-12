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جولات أمنية راجلة وعبر المركبات لمتابعة تطبيق الاحترازات في الشمالية

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2020-06-12

جولات أمنية راجلة وعبر المركبات لمتابعة تطبيق الاحترازات في الشمالية

لضمان تنفيذ لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات

متابعات الخليج 365 - الشمالية

كثّفت شرطة منطقة الحدود الشمالية من وجودها الميداني والأمني في الأسواق الشعبية؛ لرصد مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتباعد الاجتماعي المتخذة لمواجهة جائحة ، وانطلاقًا من الحرص على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، والحيلولة دون تفشي الفيروس.

وتنفذ شرطة منطقة الحدود الشمالية في مدينة عرعر وكافة محافظات المنطقة جولات ميدانية راجلة وعبر مركبات أمنية لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات، ومخالفة التباعد الجسدي في الشوارع والطرقات، وعدم لبس الكمامات في الطرقات، وعدم التباعد الجسدي وتكدس العمالة داخل السيارات ومخالفتهم لعدم اتباع التباعد ولبس الكمامات.

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