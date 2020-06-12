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2020-06-12 الدمام تسجل أعلى درجة حرارة في السعودية بعدها الأحساء 46.5 درجة ثم عرفات 46 درجة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أعلى درجات حرارة سُجلت اليوم في المملكة. وبحسب إنفوجرافيك نشرته الأرصاد عبر حسابها بموقع تويتر، تصدرت الدمام أكثر المدن ارتفاعًا في درجات الحرارة بـ47.3 درجة مئوية وبعدها الأحساء 46.5 درجة ثم عرفات 46 درجة. وفيما يلي إنفوجرافيك الأرصاد: Advertisements وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم تكوّنًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات مكة المكرمة وجازان وعسير والباحة، فيما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة على الأجزاء الداخلية من الساحل الغربي وشمال المملكة، تشمل منطقتي (الرياض والدمام).



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