، عمل بلا كلل.. رسالة من القلب يوجهها "الربيعة" إلى أبطال الصحة ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيما قدمت الوزارة تقديرها لجهود الممارسين في التصدي لـ" كورونا

بعث وزير الصحة توفيق الربيعة، رسالة إلى أبطال الصحة من أطباء وتمريض، والذين يقومون بدور كبير في التصدي مواجهة فايروس "كورونا".

وقال"الربيعة" في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إلى #أبطال_الصحة الذين يعملون ليل نهار بلا كلل ولا ملل، نقدر لكم التفاني والإخلاص والتضحية".

وأضاف: "شكراً لكم من القلب، فأنتم من تحمون صحة الوطن بعد الله".

هذا وقد قدمت وزارة الصحة شكراً في تغريدة قالت فيها: "شكراً لـ #أبطال_الصحة من الممارسين الصحيين الذين يقفون في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا (Covid-19)، ويحافظون على هذا الوطن وأهله، هم أبطالنا وبهم نفخر".