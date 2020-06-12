، أمانة المدينة المنورة تعتمد عشرين مخططاً عشوائياً بينبع.. تعرّف عليها ،

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اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة عدداً من المخططات العشوائية في محافظة ينبع بواقع 20 مخططًا سكنيًا بمساحة بلغت أكثر من 9 ملايين متر مربع وفقاً لآلية اعتماد وتطوير المخططات السكنية التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لاعتماد المخططات بما يتوافق مع التطورات البيئية والاقتصادية بالمنطقة.
وبينت أمانة المنطقة أن اعتماد المخططات العشوائية بمحافظة ينبع جاء في عدة أحياء سكنية مختلفة، وهي حي مشرفة وحي الورود وحي الجابرية، وحي الريان، وحي النزهة، وحي المجد وحي الصفا، وحي الزهور، وحي ينبع البلد، وحي الربوة، وحي النسيم، وحي الروضة.
وشملت المخططات المعتمدة على قطع أراضٍ مخصصة للخدمات والمرافق العامة، كالمساجد والجوامع ورياض الأطفال والمدارس بمختلف المراحل والحدائق العامة والأندية الصحية، بما يتماشى مع احتياجات السكان في كل حي، كما جرى تخصيص 69 موقعاً للمدراس ورياض الأطفال, و28 مسجداً وجامعاً, و32 حديقة عامة وملعبًا, و20 مرفقاً عاماً.
وتهدف أمانة منطقة المدينة المنورة من اعتماد وتنظيم المخططات العشوائية إلى المحافظة على البيئة العمرانية التقليدية ومعالجة الطرق والمحاور التجارية، وربط الحركة بين أجزاء المخططات العشوائية، وذلك وفق المعايير والاشتراطات التخطيطية.
أمانة المدينة المنورة تعتمد عشرين مخططاً عشوائياً بينبع.. تعرّف عليهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-12
اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة عدداً من المخططات العشوائية في محافظة ينبع بواقع 20 مخططًا سكنيًا بمساحة بلغت أكثر من 9 ملايين متر مربع وفقاً لآلية اعتماد وتطوير المخططات السكنية التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لاعتماد المخططات بما يتوافق مع التطورات البيئية والاقتصادية بالمنطقة.
وبينت أمانة المنطقة أن اعتماد المخططات العشوائية بمحافظة ينبع جاء في عدة أحياء سكنية مختلفة، وهي حي مشرفة وحي الورود وحي الجابرية، وحي الريان، وحي النزهة، وحي المجد وحي الصفا، وحي الزهور، وحي ينبع البلد، وحي الربوة، وحي النسيم، وحي الروضة.
وشملت المخططات المعتمدة على قطع أراضٍ مخصصة للخدمات والمرافق العامة، كالمساجد والجوامع ورياض الأطفال والمدارس بمختلف المراحل والحدائق العامة والأندية الصحية، بما يتماشى مع احتياجات السكان في كل حي، كما جرى تخصيص 69 موقعاً للمدراس ورياض الأطفال, و28 مسجداً وجامعاً, و32 حديقة عامة وملعبًا, و20 مرفقاً عاماً.
وتهدف أمانة منطقة المدينة المنورة من اعتماد وتنظيم المخططات العشوائية إلى المحافظة على البيئة العمرانية التقليدية ومعالجة الطرق والمحاور التجارية، وربط الحركة بين أجزاء المخططات العشوائية، وذلك وفق المعايير والاشتراطات التخطيطية.
12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
06:20 PM
تهدف إلى المحافظة على البيئة العمرانية التقليدية ومعالجة الطرق والمحاور التجارية
اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة عدداً من المخططات العشوائية في محافظة ينبع بواقع 20 مخططًا سكنيًا بمساحة بلغت أكثر من 9 ملايين متر مربع وفقاً لآلية اعتماد وتطوير المخططات السكنية التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لاعتماد المخططات بما يتوافق مع التطورات البيئية والاقتصادية بالمنطقة.
وبينت أمانة المنطقة أن اعتماد المخططات العشوائية بمحافظة ينبع جاء في عدة أحياء سكنية مختلفة، وهي حي مشرفة وحي الورود وحي الجابرية، وحي الريان، وحي النزهة، وحي المجد وحي الصفا، وحي الزهور، وحي ينبع البلد، وحي الربوة، وحي النسيم، وحي الروضة.
وشملت المخططات المعتمدة على قطع أراضٍ مخصصة للخدمات والمرافق العامة، كالمساجد والجوامع ورياض الأطفال والمدارس بمختلف المراحل والحدائق العامة والأندية الصحية، بما يتماشى مع احتياجات السكان في كل حي، كما جرى تخصيص 69 موقعاً للمدراس ورياض الأطفال, و28 مسجداً وجامعاً, و32 حديقة عامة وملعبًا, و20 مرفقاً عاماً.
وتهدف أمانة منطقة المدينة المنورة من اعتماد وتنظيم المخططات العشوائية إلى المحافظة على البيئة العمرانية التقليدية ومعالجة الطرق والمحاور التجارية، وربط الحركة بين أجزاء المخططات العشوائية، وذلك وفق المعايير والاشتراطات التخطيطية.
، أمانة المدينة المنورة تعتمد عشرين مخططاً عشوائياً بينبع.. تعرّف عليها ،
المصدر : الخليج 365
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