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قدّمت الشركة السعودية للكهرباء اعتذارها عن انقطاع الخدمة الكهربائية عن عددٍ من المشتركين في بيشة والباحة وتهامة اليوم.
ووفق الشركة، فإن الفرق الفنية تعمل على إعادة الخدمة للمتأثرين جراء هذا العطل الخارج عن إرادتها.
وقالت السعودية للكهرباء عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": عطل فني طارئ يتسبب في انقطاع جزئي للخدمة الكهربائية عن بعض المشتركين في الباحة وبيشة وتهامة، وفرق الطوارئ الميدانية تعمل على إعادة الخدمة بأسرع وقت ممكن، والسعودية للكهرباء تعتذر لمشتركيها المتأثرين عن هذا العطل الخارج عن إرادتها.
12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441 05:41 PM
الشركة تعتذر.. والفرق الفنية تعمل على إعادة الخدمة
قدّمت الشركة السعودية للكهرباء اعتذارها عن انقطاع الخدمة الكهربائية عن عددٍ من المشتركين في بيشة والباحة وتهامة اليوم.
ووفق الشركة، فإن الفرق الفنية تعمل على إعادة الخدمة للمتأثرين جراء هذا العطل الخارج عن إرادتها.
وقالت السعودية للكهرباء عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": عطل فني طارئ يتسبب في انقطاع جزئي للخدمة الكهربائية عن بعض المشتركين في الباحة وبيشة وتهامة، وفرق الطوارئ الميدانية تعمل على إعادة الخدمة بأسرع وقت ممكن، والسعودية للكهرباء تعتذر لمشتركيها المتأثرين عن هذا العطل الخارج عن إرادتها.
، انقطاع الكهرباء عن بعض المشتركين في بيشة والباحة وتهامة ،
المصدر : الخليج 365
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