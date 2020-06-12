شكرا لمتابعة خبر عن الربيعة لـ«أبطال الصحة» : أنتم من تحمون صحة الوطن فشكراً لكم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجه وزير الصحة، توفيق الربيعة، رسالة شكر إلى أبطال الصحة الذين يبذلون كافة جهودهم في ظل جائحة وجه وزير الصحة، توفيق الربيعة، رسالة شكر إلى أبطال الصحة الذين يبذلون كافة جهودهم في ظل جائحة كورونا وكتب الوزير على حسابه الرسمي بموقع تويتر:"إلى أبطال الصحة الذين يعملون ليل نهار بلا كلل ولا ملل، نقدر لكم التفاني والاخلاص والتضحية". وتابع في التغريدة :"شكراً لكم من القلب، فأنتم من تحمون صحة الوطن بعد الله".

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