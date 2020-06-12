شكرا لمتابعة خبر عن موقف إنساني قام به الملك سلمان قبل 60 عاما حينما كان أميرًا للرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): سجلت صفحات الجرائد عام 1383هـ موقف إنساني قام به الملك سلمان بن عبدالعزيز حينما كان أميرًا للرياض . سجلت صفحات الجرائد عام 1383هـ موقف إنساني قام به الملك سلمان بن عبدالعزيز حينما كان أميرًا للرياض . ووجه الملك سلمان بتوفير رجل صناعية على حساب الدولة للجندي الذى بتر رجله خلال أداء الواجب على الموترسيكل. Advertisements وشملت توجيهات الملك سلمان النظر في حالة الجندي المادية وصرف رواتبه الموقوفه.

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