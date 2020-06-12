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شكرا لمتابعة خبر عن موقف إنساني قام به الملك سلمان قبل 60 عاما حينما كان أميرًا للرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):سجلت صفحات الجرائد عام 1383هـ موقف إنساني قام به الملك سلمان بن عبدالعزيز حينما كان أميرًا للرياض .
ووجه الملك سلمان بتوفير رجل صناعية على حساب الدولة للجندي الذى بتر رجله خلال أداء الواجب على الموترسيكل.
وشملت توجيهات الملك سلمان النظر في حالة الجندي المادية وصرف رواتبه الموقوفه.
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