شكرا لمتابعة خبر عن شروط الحضور للمقرات العدلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشفت وزارة العدل عن تعليمات وشروط الحضور للمقرات العدلية والتي لن يتمكن المستفيد من الدخول إلا وفقها.

وأشارت وزارة العدل إلي عدة شروط ومنها الحضور حسب الموعد المحجوز عن طريق بوابة ناجز، الحضور بنفس التاريخ المحدد وقبل خمس دقائق من الوقت المحدد " لن يتمكن المستفيد من الدخول في يوم أو وقت غير محدد له في الموعد ".

وتضمنت الشروط: الحضور في نفس المقر العدلي المحدد بالموعد، إبراز نسخة إلكترونية من الموعد للتأكد من صحته قبل الدخول، بالإضافة إلى لبس الكمامة، الالتزام بإجراءات الكشف على درجة الحرارة قبل الدخول للمقر، التباعد الجسدي متر ونصف.

وكشفت عن الفئات التي يمنع استقبالها في المقرات العدلية حفاظا على السلامة العامة ومنها 1- كبار السن ممن يبلغ عمرهم 65 سنة فأعلى، 2- من تقل أعمارهم عن 15 سنة، 3- ذوو الظروف الخاصة مثل أصحاب الأمراض المزمنة والحوامل، 4- من تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض -مثل ارتفاع درجة الحرارة والكحة وضيق التنفس، 5- عدم استقبال المرافقين للمستفيد من الخدمة.