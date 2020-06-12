شكرا لمتابعة خبر عن نجران على أعتاب أن تكون أكبر متحف للنقوش الصخرية عالميًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

كشف علماء آثار بالمملكة أن منطقة نجران قد تكون أكبر متحف مفتوح للنقوش الصخرية في العالم.

وجاءت تلك التوقعات بعد تزايد الاكتشافات من النقوش الأثرية بالمنطقة، بالإضافة إلى تلك النقوش التي تم اكتشافها سابقًا.

وتعاقبت على منطقة نجران العديد من الحضارات، حيث تذخر بالأثار والنقوش الموزعة على أكثر من 100 موقع بالمنطقة.

وكشفت فرق بحثية سعودية ودولية عن وجود حضارات تعود للعصر الحجري في نجران.