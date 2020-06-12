شكرا لمتابعة خبر عن عطل فني يتسبب في قطع الكهرباء عن الباحة وبيشة وتهامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أعلنت شركة الكهرباء، عن حدوث عطل فني طارئ تسبب في إنقطاع جزئي للخدمة الكهربائية عن بعض المشتركين في الباحة وبيشة وتهامة.

وأكدت أن فرق الطوارئ الميدانية تعمل على إعادة الخدمة بأسرع وقت ممكن، مقدمة اعتذارهالمشتركيها المتأثرين عن هذا العطل الخارج عن إرادتها.