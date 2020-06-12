شاهد.. برنامج نيوم GrOW يستقبل 9 آلاف طلب للانضمام

يستهدف ضم أمهر الخريجين والخريجات
أكد برنامج «نيوم»، الجمعة، حرصه على الوصول لأمهر الكفاءات من الخريجين والخريجات في سوق العمل، وضمهم إلى فريقه الرائد.
وعبر حسابه الرسمي على «تويتر» بث البرنامج «فيديو جراف»، قائلًا: إن « نيوم ـ GrOW للخريجين والخريجات» يستهدف الوصول لأمهر الكفاءات المتاحة في سوق العمل، وإتاحة فرص الانضمام إلى فريق عملنا الرائد.
وأكد البرنامج، أنه شهد إقبالًا كثيفًا؛ إذ قدم أكثر من 9,000 سعودي وسعودية طلباتهم للانضمام إلى البرنامج، مما يعكس رغبة الجيل الجديد في المشاركة في بناء المستقبل.
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