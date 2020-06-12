الرياض وجدة ومكة تتصدر حالات التعافي من كورونا

تصدرت مدينة الرياض عدد حالات التعافي من كورونا، مسجلة 349 حالة شفاء، من أصل 1010 حالات شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لوزارة الصحة.

وذكر موقع إحصائيات (كوفيد- 19)، التابع لوزارة الصحة، أنه تم تسجيل 285 حالة شفاء في جدة، و99 في مكة المكرمة، و47 في المدينة المنورة، و24 في الطائف، و16 في تبوك، و14 في الهفوف، و13 في المزاحمية، و12 في بيش.

ووفق الموقع فقد تم تسجيل 11 حالة تعافٍ في كل من نجران وصبيا، و10 في ينبع، و9 في الخبر، و8 في كل من جازان والخرج، و7 في كل من: الدمام والدرعية، و6 في المبرز، و5 في القطيف، و5 في كل من: بقيق وتبالة.

كما تم تسجيل 3 في كل من خليص والباحة والجبيل والقنفذة والجفر، و2 في كل من الرين والمضة والعارضة وحائل وبريدة والظهران وحريملاء وشرورة وصامطة وشقراء ووادي الفرع ووادي الدواسر وبللسمر والبشائر.

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أفاد الموقع أيضًا بتسجيل حالة تعاف واحدة في كل من: الدائر والعيدابي وحوطة سدير وأبها والدلم وأبو عريش وبيشة ورابغ وسبت العلاية والمندق ورنية والعيون وقلوة وبلجرشي والسليل والعيص وضمد.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 3921 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 119942، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 81029، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 893 حالة، وتم تسجيل 36 حالة وفاة، و1010 حالات تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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