لتجنب تأثر خدمة المرضى.. توجيه لمدراء المستشفيات في الباحة بالتأكد من عمل المولدات الاحتياطية

صادر من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة
وجه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة مدراء المستشفيات والمنشآت الصحية بالتأكد من عمل المولدات الاحتياطية وعدم تأثر الخدمة الصحية في المنطقة.
جاء ذلك بالتزامن مع أعمال الصيانة وتغيير الطاقة التي تعمل عليه كهرباء المنطقة مساء اليوم الجمعة.
ويأتي توجيه مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة علمًا بأن جميع المنشآت في أتم الاستعداد ولم تواجه صعوبات إزاء ذلك.
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