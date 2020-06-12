شرطة القصيم: ضبط 9 مواطنين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة

ألقت شرطة القصيم، القبض على 9 مواطنين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكّنت من القبض على 9 مواطنين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، بحالةٍ غير طبيعية، وضبط بحوزتهم عدد 249 قرص أمفيتامين، وعبوتين من مادة مسكرة، وعدد 9 أسلحة نارية وبيضاء.

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كما ضبط 292 طلقة ذخيرة حية، بالإضافة إلى مبلغ 67 ألف ريال، وقد جرى إيقافهم جميعًا واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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