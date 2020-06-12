تقويم التعليم: 92 % من الطلبة أجروا الاختبار التحصيلي عن بعد.. والمراقبة التقنية رصدت حالات الغش

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن أكثر من 203 آلاف طالب وطالبة أجروا الاختبار التحصيلي عن بعد بنسبة رفع وإكمال للاختبار بلغت 92%.

وأضافت أن 16207 طلاب وطالبات تغيبوا عن إجراء الاختبار عن بعد أو واجهتهم مشكلات بنسبة 8%.

وفيما يتعلق بالاختبار التحصيلي في المقرات المحوسبة، فقد بلغ عدد الطلبة المسجلين للاختبار لأول يومين 16082 طالبًا وطالبة، أجرى الاختبار منهم 13681، بنسبة حضور بلغت 85%.

ووفقا للهيئة فقد بلغ عدد من لم يجروا الاختبار التحصيلي في المقرات بسبب تغيبهم أو لم يتمكنوا من تنفيذ التعليمات التقنية 2401 طالب بنسبة 15%، وهي نسبة أكبر من نسبة الاختبار التحصيلي عن بعد، مع تأكيد الهيئة على استيعاب جميع الطلبة في الفترة الثانية من الاختبار التي تستمر حتى ٢٩ من شهر يونيو الجاري.

وقد أُجريت الاختبارات على مدار يومي الإثنين والثلاثاء 8-9 يونيو 2020م، والتزمت الهيئة منذ البداية بتوفير الاختبار لجميع الطلبة، مع إعطائهم فرصة الاختيار بين الاختبار عن بعد أو الاختبار في المقرات المحوسبة.

إضافة الى مقرات أخرى وفرتها الجامعات الحكومية وإدارات التعليم في ضوء دعم وزارة التعليم لتطبيق الاختبار التحصيلي وتوفير جميع الخيارات للطلبة وفق الضوابط التي وضعتها الهيئة وبروتكولات وزارة الصحة.

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الغش عن بعد

وأوضحت الهيئة أن ظاهرة الغش متوقعة في الاختبارات عن بعد، وقد رصد نظام الذكاء الاصطناعي والمراقبة التقنية جميع المخالفات.

وأشارت إلى أنها ستكشف عن عدد حالات الغش عند إعلان النتائج وستتعامل معها بحزم تام وفق اللوائح التي أقرَّ بها الطالب والطالبة عند التقدم لطلب الاختبار، ومن ثم سيتم إلغاء اختبارات الطلاب المخالفين.

أما حالات التصوير ونشر نماذج الأسئلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تم رصدها وتحديد ناشريها واستخراج هوياتهم الوطنية، وسيتم إحالتها للجهات المختصة؛ حيث تندرج تلك المخالفات تحت نظام الجرائم المعلوماتية.

وأكدت الهيئة أن الاختبارات عن بعد لم يكن حلًا لمشكلة طارئة؛ في ظل مواجهة أزمة كورونا وسلامة وأمن الطلبة فحسب، بل كان خيارًا إستراتيجيًا، أثبت كفاءته، وتجربة سعودية رائدة، من حيث عدد الطلاب الذين أدوا الاختبارات بسهولة ويسر.

وأكدت في ذات السياق إلى تواصل بعض المؤسسات والنظم التعليمية من خارج المملكة مع الهيئة للتعرف على المبادرة وعوامل نجاحها والدروس المستفادة منها، وستعقد الهيئة في وقت لاحق ندوة افتراضية للخبراء الوطنيين والدوليين لاستعراض جوانب المبادرة.