بالأرقام.. خريطة إصابات كورونا الجديدة.. والرياض أولًا بـ1584 حالة

تصدرت مدينة الرياض قائمة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، مسجلةً 1584 حالة من أصل 3921 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لوزارة الصحة، وتم تسجيل 391 حالة في مدينة جدة، و197 في مكة المكرمة، و192 في الهفوف، و176 في الخبر، و144 في المدينة المنورة، و104 في الدمام، و93 في كل من القطيف والدرعية.

كما تم تسجيل 84 في المبرز، و83 في الطائف، و52 في الظهران، و51 في الجبيل، و42 في الخرج، و39 في أبها، و32 في صفوى، و31 في الجفر، و27 في وادي الدواسر، و26 في خميس مشيط، و 24 في كل من حائل وعنيزة، و22 في كل من حوطة بني تميم والمزاحمية، و21 في كل من نجران وبقيق، و19في كل من بريدة والعيون.

أيضًا، تم تسجيل 16 في كل من تبوك والرس، و14 في كل من عرعر وينبع، و13 في حفر الباطن، و12 في كل من حريملاء وراس تنورة، و10 في عفيف، و9 في الدوادمي، و8 في كل من الباحة ومحايل وشرورة والنماص والقويعية، و7 في كل من الدلم ورنية، و6 في كل من رماح والبكيرية والخفجي، و5 في كل من رفائع الجمش والرويضة والبجادية والبدائع، و4 في كل من المخواة وثادق، و3 في كل من أحد رفيدة والمجمعة وبيش وليلى وأضم.

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وتم تسجيل حالتي إصابة في كل من القوارة وميقوع والمضة والخاصرة ووادي بن هشبل وسراة عبيدة والزلفي وعيون الجواء والقوز ورياض الخبراء ومهد الذهب والموية والعويقيلة وصامطة وصبيا والليث وطبرجل ورفحا والمذنب ومرات وسلوى ووادي الفرع وقرية العليا، وتم تسجيل حالة إصابة واحدة بكورونا في كل من بطحاء وخليص وخباش والدائر والرين وتنومة وعقلة الصقور والنبهانية وجازان والمحاني وبيشة وقيا وقصيباء ويدمة والحناكية وضرما وظلم والحريق والقنفذة.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 3921 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 119942، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 81029، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 893 حالة، وتم تسجيل 36 حالة وفاة، و1010 حالات تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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