بكتيريا مسممة تدفع الغذاء والدواء لسحب منتجات من مستحضر «Priorin N»

سحبت الهيئة العامة للغذاء والدواء عدة منتجات من مستحضر Priorin N من إنتاج شركة «باير»؛ وذلك لاحتوائه على بكتيريا Bacillus Cereus المسببة للتسمم الغذائي.

وأوضحت الهيئة أنها تلقت بلاغات تفيد بوجود رائحة كريهة في بعض منتجات المستحضر وبعد التحقق من البلاغات وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، أثبتت النتائج أن عددًا منها غير مطابق للمواصفات الفنية، وتبين تلوثها ببكتيريا «Bacillus Cereus»المسببة للتسمم الغذائي، وهي منتجات التي تحمل أرقام «SA103» و«SA104» و«SA106» و«SA099».

ودعت الهيئة المستهلكين إلى عدم استخدامها تلك المستحضرات المذكورة حال توافرها لديهم، مشيرة إلى أنها تتخذ إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة؛ لمتابعة سحبها من الأسواق ومنع تداولها، ونصحت الهيئة المستهلكين بإبلاغها عند حدوث أي أعراض جانبية أو خلل في المنتجات عن طريق الرقم الموحد 19999.

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