الشروط والإجراءات.. هكذا تحصل على تمويل نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية

أوضحت المتحدثة الرسمية لبنك التنمية الاجتماعية، نور العبدالكريم، أن التقديم للحصول على تمويل (نفاذ) يتم إلكترونيًّا خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا، لافتة إلى أنه يوجد بمنتج (نفاذ) التمويلي مساران؛ الأول نقدي يصل إلى 60 ألف ريال، والمسار الثاني هو (النقل والتوصيل التشاركي) ويستلم من خلاله الممول مركبة للعمل بها.

وأشارت المتحدثة الرسمية لبنك التنمية الاجتماعية، خلال استضافتها في برنامج" يا هلا" على فضائية روتانا خليجية أن رحلة التقديم للحصول على تمويل (نفاذ) أصبحت حاليًا أقصر، حيث تستغرق من 5 إلى 7 أيام فقط، مؤكدة أن تلك تعتبر فترة قياسية مقارنة بتمويلات أخرى.

متطلبات الحصول على منتج «نفاذ» التمويلي

وقالت المتحدث الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية، أنه يشترط للحصول على تمويل (نفاذ) الذي يوفره البنك للعاطلين وذوي الرواتب أقل من 10 آلاف ريال، أن يكون المتقدم سعوديًّا، وأن يكون ضمن الفئة العمرية بين الـ18 و55 سنة، مشيرة إلى أن هناك تمويلات أخرى لمن هم فوق الـ55 بالتعاون مع جهات أخرى.

من جهته، أوضح نائب الرئيس التنفيذي للتمويل الاجتماعي في بنك التنمية الاجتماعية، سلطان الحميدي، شروط الاستفادة من منتج “نفاذ” لتمويل العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية.

وكشف نائب الرئيس التنفيذي للتمويل الاجتماعي في بنك التنمية الاجتماعية، في مداخلة تلفزيونية بقناة «السعودية»، أنه يُشترط للحصول على التمويل أن يكون المتقدم حاصلًا على وثيقة العمل الحر، لافتًا إلى أن البنك يراجع كذلك السجل الائتماني للمتقدم، ويطلب منه بعض المستندات.

وأكد السؤول في بنك التنمية الاجتماعية أن الهدف من المنتج هو تمويل المواطنين والمواطنات القادرين على العمل ولم يجدوا فرصة وظيفية، أو الذين يرغبون في زيادة دخلهم الشهري ولديهم حرفة أو مهارة متخصصة. مشيرًا إلى أن التمويل الذي يحصل عليه المستفيد من منتج “نفاذ” قد يصل إلى 150 ألف ريال، وذلك عند الرغبة في العمل في مجال النقل التشاركي على سبيل المثال.

ما هو «نفاذ» المقدم من بنك التنمية الاجتماعية

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية، أن نفاذ هو منتج تمويلي موجه للمواطنين القادرين على العمل ولم يجدوا فرصة وظيفية أو الراغبين في زيادة مدخولاتهم الشهرية ولديهم حرفة أو مهارة متخصصة، حيث يتيح لهم هذا المنتج الاستفادة من تمويل ميسر يمكّنهم من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي في مجالات الخدمات التخصصية أو التجارة الإلكترونية أو الحرف اليدوية أو النقل التشاركي.

وأشار بنك التنمية الاجتماعية، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إلى أن أهداف منتج نفاذ التمويلي تتمثل في :

- تحفيز ممارسة العمل الحر والمساهمة في تحقيق مستهدفات العمل المرن.

- فرصة تحسين وضع فئة الشمول المالي للأفراد.

- رفع جودة حياة المواطن السعودي.

- دخل إضافي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.

- الحد من الائتمان غير الرسمي.

- خفض نسبة البطالة.

وأكد بنك التنمية الاجتماعية، على أن الفئات المستهدفة بمنتج نفاذ التمويلي هي :

- موظفون براتب 10 آلاف وأقل لمسار الخدمات التخصصية.

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- موظفون براتب 5 آلاف ريال وأقل لمسار النقل التشاركي.

- العاطلون عن العمل وبدون راتب.

- غير المخدومين عبر قنوات التمويل التقليدية.

شروط التقديم على «نفاذ» من بنك التنمية الاجتماعية

وحدد بنك التنمية الاجتماعية، من خلال موقعه الإلكتروني الرسميّ، الاشتراطات الواجب توافرها والمتطلبات الأساسية واللازمة للحصول على منتج «نفاذ» لتمويل العمل الحر وهي:

- أن يكون طالب التمويل سعودي/ـة الجنسية.

- ألا يقل العمر عن 18 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا.

- ألا يكون طالب التمويل مديناً لبنك التنمية الاجتماعية بتمويل آخر.

- الحصول على وثيقة العمل الحر بالإضافة إلى التراخيص الأخرى اللازمة لنشاط توجيه المركبات فقط.

- ألا يتجاوز مبلغ التعثر المالي في السجل الائتماني عن 30 ألف ريال.

- ألا تتجاوز مدة التمويل 5 سنوات.

- أن يقدم طالب التمويل ضمانات مقبولة لدى بنك التنمية الاجتماعية.

- الالتزام بالشروط والأحكام للمنتج وسداد الرسوم الإدارية والأقساط في وقتها المحدد.

- التأمين على المركبة إذا كان العمل الحر الممول في توجيه المركبات.

وأشار بنك التنمية الاجتماعية، إلى أن التقديم على منتج «نفاذ» لتمويل العمل الحر يكون عبر بوابة التقديم الإلكترونية ويمكنك الوصول لها بالضغط على هذا الرابط (من هنا).

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